По предварительным заключениям, производство снарядов осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях.

В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных сил снарядов, которые не соответствуют техническим условиям.

Читайте такжеПочти 100 тысяч боеприпасов и более 137 килограммов тротила изъяли СБУ из схронов боевиков (фото)Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным досудебного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны на изготовление и поставку артиллерийских снарядов.

"Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 млн грн, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования", - говорится в сообщении.

Разоблачение схемы изготовления опасных снарядов: что еще известно

Организованное дельцами производство снарядов, по предварительным заключениям, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях.

Согласно проведенным исследованиям, изготовленная таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВСУ. В связи с этим указанные снаряды изъяты из возможного использования.

Во время обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов правоохранители изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схеме.

Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного умышленного причинения вреда обороноспособности государства.

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Автор: Таня Поляковская