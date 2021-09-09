Правоохранители "накрыли" схему, которая существовала с начала прошлого года, сообщили в СБУ.

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила схему подделки ПЦР-тестов на COVID-19, которая приносила злоумышленникам до 1 млн гривень прибыли ежемесячно.

Организовали сделку работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства, говорится на сайте СБУ.

Отмечается, что туроператор предлагал "услугу" гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции (две недели).

Злоумышленники вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома".

По оперативным данным спецслужбы, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 грн.

Читайте такжеСБУ заблокировала очередную схему изготовления поддельных справок о COVID-19"Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", – говорится в сообщении.

В ходе проведенных обысков по местам проживания фигурантов производства и по 10 адресам частных лабораторий правоохранители изъяли фальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Продолжаются следственные действия для выявления всех лиц, причастных к преступлению.

В Украине за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в начале августа в Закарпатской области врачу коммунального некоммерческого предприятия "Тячевская консультативная поликлиника" сообщили о подозрении в предоставлении поддельных справок об отрицательном результате теста на COVID-19. Правоохранители узнали, что стоимость одной справки составляла 500 грн.

Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк