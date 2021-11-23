Малышу было около пяти месяцев.

В Запорожье женщина сообщила в полицию, что нашла своего маленького внука мертвым. Мать мальчика разыскивают.

Об этом сообщает пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Елена Лебединская, пишет Общественное.

По словам бабушки младенца, мать сообщила о его смерти и скрылась в неизвестном направлении.

По заключению врачей, погибшему малышу было около пяти месяцев. Причину смерти устанавливают, однако по предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.

Читайте такжеЖитель Мариуполя развращал 9-летних девочек: суд вынес приговорСейчас полиция устанавливает местопребывание матери ребенка. Известно, что ей около 26 лет.

Правоохранители начали проверку по факту смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области мужчина до смерти избил свою 4-летнюю дочь.

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Автор: Людмила Жерновская