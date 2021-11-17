Ребенок умер спустя неделю после избиения, поделились правоохранители.

В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который до смерти избил свою 4-летнюю дочь.

Об этом информирует Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 16 ноября в 09:27 в полицию поступило сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи, что в одном из сел Синельниковского района медицинские работники обнаружили тело девочки.

Читайте такжеЗатащил в подъезд: в Днепропетровской области будут судить обидчика 10-летней девочки"Многочисленные телесные повреждения причинил четырехлетней девочке ее отец. Спустя неделю от полученных травм ребенок скончался", – говорится в сообщении полиции.

Также, по информации правоохранителей, согласно врачебному свидетельству, смерть девочки наступила в результате избиения.

За совершение преступления полицейские задержали отца ребенка.

По данному факту следователем осуществляется досудебное расследование в производстве по квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области полицейские расследуют избиение отчимом 8-летней девочки. В конце октября к правоохранителям поступило сообщение от жительницы Бердичевского района об избиении сожителем ее дочери. У ребенка нашли травмы.

Автор: Светлана Макринская