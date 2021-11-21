Женщину сбили, когда она только вышла из собственного двора.

Сегодня в Раздельнянском районе Одесской области неизвестный на грузовике смертельно травмировал женщину и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в Раздельнянском отделе полиции.

Отмечается, что около 18.30 на дороге в селе Бриновка обнаружили мертвой 57-летнюю местную жительницу. На теле травмы, характерные для дорожно-транспортного происшествия.

По словам мужа погибшей, как только женщина вышла со двора, он услышал, что рядом затормозило транспортное средство, похожее на грузовик, и быстро уехало.

Читайте такжеСуд вынес приговор мужчине за убийство женщины, унизившей его "достоинство"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Разыскивается водитель, причастный к аварии.

Ранее сообщалось, что в Луцке пьяный водитель сбил 60-летнего епископа.

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Автор: Лариса Козовая