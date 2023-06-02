В Украине разоблачили 40-летнего организатора транснационального мошеннического call-центра. Его работники присвоили более 5 миллионов гривень.
"Злоумышленники звонили потенциальным жертвам, представляясь представителями банков или полицейскими. Людей уверяли, якобы посторонние лица получили доступ к их банковским счетам и вот-вот планируют присвоить деньги", – сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
Отмечается, что для "сохранения" сбережений мошенники предлагали жертвам снять наличные самостоятельно и передать их так называемому "курьеру" от банка. После этого деньги якобы должны были зачислить на "безопасный счет".
Правоохранители отметили, что деятельность организатора call-центра разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением полиции Запорожской области, работниками офиса Генерального прокурора и правоохранителями Израиля.
Мошенничество в Украине
Во Львове задержали мошенников, которые обманывали украинцев с помощью фишинга. Члены преступной группировки получили доступ к счетам более 1,5 тысячи граждан и присвоили их деньги.
В Киеве злоумышленник выманивал деньги у родственников пропавших без вести военнослужащих. Жертвами мошенника стали по меньшей мере шесть человек.
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