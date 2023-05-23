Злоумышленники получили доступ к счетам более 1,5 тысячи граждан и присвоили их деньги.

Во Львове сотрудники Управления противодействия киберпреступлениям в сотрудничестве со Службой безопасности "Приватбанка" задержали восьмерых членов преступной группировки, которые обманывали украинцев с помощью фишинга. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что злоумышленники создавали и рассылали через социальные сети и мессенджеры фишинговые ссылки под предлогом оформления денежной помощи от президента Украины, ООН, UNICEF и других организаций. Интерфейс мошеннических сайтов был похож на официальные правительственные ресурсы и сайты банковских учреждений.

"Таким образом мошенники получили доступ к счетам более полутора тысяч граждан и в дальнейшем присвоили их деньги", - сообщили в банке.

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В домах и в автомобилях злоумышленников сотрудники полиции провели обыски и изъяли четыре десятка мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карты и SIM-карты, которые использовались в противоправной деятельности. Правоохранители открыли уголовные производства, мошенников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В "ПриватБанке" напомнили, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками.

"Через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные. Пользуйтесь только официальными сайтами и каналами получения информации, проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и вводите свои персональные данные", - говорится в сообщении.

Мошенничество в Украине - детали

Национальный банк с целью снижения рисков мошенничества установил к поставщикам платежных услуг требование применить усиленную аутентификацию пользователей. Отныне поставщики платежных услуг обязаны применять усиленную аутентификацию пользователей при получении ими дистанционного доступа к счетам и любых других действий в случае подозрения совершения мошенничества или других неправомерных действий.

В Киеве мошенник выманивал деньги у родственников пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины. Его жертвами стали по меньшей мере шесть человек.