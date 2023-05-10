Подозреваемый рассказывал родственникам пропавших защитников, что якобы располагает информацией об их местонахождении.

В Киеве мошенник выманивал деньги у родственников пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины. Его жертвами стали по меньшей мере шесть человек.

Как сообщает Офис генпрокурора, по данным следствия, подозреваемый находил публикации о поиске военных, которые не выходят на связь с родственниками, в соцсети. Затем он представлялся офицером Вооруженных сил, волонтером или сослуживцем пропавшего защитника и рассказывал родственникам, что у него есть информация об их местонахождении.

"По большей части, местом пребывания пропавших воинов он называл г. Бахмут, сообщая также о серьезных ранениях, полученных защитниками. Используя уязвимое психоэмоциональное состояние потерпевших, подозреваемый предлагал им перечислить на его личный банковский счет средства якобы на бензин для эвакуации разыскиваемых бойцов, закупки лекарств для них и тому подобное", – говорится в сообщении.

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За такую "помощь" мошенник просил у родственников пропавших бойцов от 1,5 до 5 тысяч гривен. После получения денег он прекращал связь с потерпевшими, а иногда даже оскорблял их, указывая на доверчивость.

Дарницкая окружная прокуратура г. Киева сообщила мошеннику о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают всех пострадавших лиц.

Инциденты с мошенничеством в Украине

В Киеве мошенник продавал несуществующую сельхозтехнику и обманул граждан на 1 миллион гривен. Уроженец Львовской области притворялся военным, чтобы вызвать доверие у покупателей.

В январе в Одесской области правоохранители разыскивали мошенника, который прикрывался сбором для ВСУ и присвоил чужие средства. Он обманул более 25 человек.

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