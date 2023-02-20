Травмированных доставили в городскую больницу Теребовля.

В Тернопольской области три человека погибли и еще трое получили ранения в результате ДТП с пассажирским автобусом.

Как сообщили в ГСЧС Тернопольской области, "19 февраля в 22:26 поступила информация о том, что на автодороге Н-18 в границах села Старая Брикуля Микулинецкая ТГ Тернопольского района на обочину перевернулся автобус Neoplan, который осуществлял нерегулярные перевозки из города Буковель Ивано-Франковской области в Тернополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находились 39 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП три человека погибли и три травмированы. Пострадавших отвезли в теребовлянскую больницу.

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Кроме того, сотрудники ГСЧС спасли пассажирку, которую деблокировали из-под автобуса. Также спасатели приняли меры, чтобы не допустить пожара. Автобус подняли с обочины на проезжую часть.

Обстоятельства возникновения ДТП устанавливаются.

Аварии в Украине

В декабре 2022 года на Волыни машина слетела с моста в реку. В результате ДТП два человека погибли пострадали дети. А возле Чернигова маршрутка въехала в блокпост. Тогда пострадали семь пассажиров.

16 января стало известно, что в Одесской области в ДТП погибли мужчина и его маленькие дочери. 31-летний житель Лиманской сельской общины, двигаясь на автомобиле ВАЗ из села Траповка до села Заречное, не справился с управлением на закругленном участке автодороги, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

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