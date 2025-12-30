Животное попало в фотоловушку.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области в фотоловушку попал заяц, пришедший на водопой. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

Ученый также обнародовал видео, на котором можно увидеть животное, пьющее воду.

По его словам, это заяц серый, или русак (Lepus europaeus) - вид млекопитающих отряда зайцеобразных. Животное пришло на побережье лимана попить воды, соленость которой достигает 12 промилле.

"Он обитает на участках, где часто появляются шакалы, лисы, барсуки, и это является подтверждением здоровой экосистемы, где шакалы выполняют важную санитарную функцию", - отметил Русев.

Что известно о русаках

Заяц серый (русак) - ночное животное, но меняет поведение весной во время гона. Тогда зайцев можно увидеть днем за преследованием друг друга в полях. Длина тела животного - до 70 см, хвоста - до 12 см, вес может достигать 10 кг. Задние ноги у русака намного длиннее передних.

Треть своей жизни эти животные тратят на поиск пищи. Бегать могут со скоростью 70 км/ч, а когда сталкиваются с хищниками, полагаются на опережение на открытом пространстве. Топот задних ног используется, чтобы предупредить других о хищниках. Заяц визжит, когда ему болит или чего-то боится, в случае смертельной опасности может искать защиты у людей.

Шакалы в нацпарке "Тузловские лиманы"

Недавно в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в фотоловушку попал шакал. Сотрудник парка Иван Русев рассказал, что это шакал обыкновенный (Canis aureus), который появился в нацпарке более четверти века назад и стал частью наземной фауны заповедника. Сейчас, зимой, у шакалов начинается гон. В этот период они активно воют, а их репродуктивное поведение похоже на волчье.

Вас также могут заинтересовать новости: