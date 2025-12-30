Населенный пункт Хотень находится под контролем ВСУ.

Российские захватчики не оставляют намерений создать "буферную зону" на Сумщине, штурмуя населенные пункты Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино, Кондратовка. Об этом сообщили в Центре коммуникаций группировки войск "Курск".

"Несмотря на голословные заявления россиян, силы группировки войск "Курск" дают достойный отпор врагу, не оставляя ему никаких шансов на успех. Успех у них наблюдается только на черных языках пропагандистов, которые выдают желаемое за действительное", - отметили в службе.

Там добавили, что несмотря на заявления российских захватчиков, населенный пункт Хотень остается под контролем Сил обороны Украины.

"Поэтому обращаемся к местным жителям: не обращайте внимания на лживые вражеские нарративы, сохраняйте спокойствие и веру в ВСУ! Доверяйте только проверенным источникам информации сил обороны Украины!", - добавили в пресс-службе.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении РФ в Мирнограде Донецкой области. Также, по данным экспертов, россияне имели успехи возле Гуляйполя Запорожской области.

В DeepState объяснили, что украинские защитники продолжают удерживать позиции в большей части Гуляйполя. Однако из-за рельефа местности дальнейшая оборона населенного пункта затруднена. Поскольку город находится в низменности, то и заводить туда личный состав становится все опаснее.

