Жизнь без солнца и чистого воздуха: сколько времени можно провести в бункере после ядерного удара

Главное, чтобы в укрытии была чистая вода, узнали журналисты.

По оценке одного из экспертов, опрошенных Forbes, риск ядерной войны высок, и на так называемых "Часах Судного дня" уже менее чем полторы минуты до полуночи (полночь – символ возможного момента ядерного катаклизма), поэтому сейчас актуальна тема укрытий.

УНИАН решил разобраться, сколько человек может быть в бункере в условиях отсутствия солнечного света, какие вообще бывают виды укрытий и как долго там необходимо быть в случае использования ядерного оружия.

Какие бывают укрытия, и сколько сидеть в бункере после ядерного взрыва

В первую очередь, нужно понимать, что последствия такого взрыва зависят от мощности боеголовки. Чем мощнее будет заряд, тем сильнее возникнет взрывная волна, которая способна разрушить постройки, расположенные на расстоянии километров от эпицентра, а первичное радиационное излучение может быть смертельным. Кроме того, возможно такое мощное тепловое излучение, из-за которого даже на большом расстоянии у людей могут возникнуть ожоги.

Видео дня

Важно понимать, сколько можно жить в бомбоубежище, потому что последствия ядерного взрыва могут быть и долгосрочными – в грибовидном облаке, которое образуется после взрыва, есть радиоактивные частицы, и они выпадают на землю в виде радиоактивных осадков, из-за чего на расстоянии многих километров могут загрязниться и воздух, и вода, и почва.

В качестве укрытий используют:

Подвалы жилых домов и погреба. Их считают эффективными для укрытия во время первых минут взрыва, поскольку можно спастись от взрывной волны и радиоактивного излучения (бетон, земля, свинец поглощают радиоактивное излучение). Однако, по сведениям Bushcraft Buddy, они не спасут от прямого воздействия взрыва и не обеспечат защиту от радиоактивных частиц, которые могут находиться в воздухе после детонации.

Их считают эффективными для укрытия во время первых минут взрыва, поскольку можно спастись от взрывной волны и радиоактивного излучения (бетон, земля, свинец поглощают радиоактивное излучение). Однако, по сведениям Bushcraft Buddy, они не спасут от прямого воздействия взрыва и не обеспечат защиту от радиоактивных частиц, которые могут находиться в воздухе после детонации. Есть специальные бункеры для гражданских , они обычно более крепкие, чем обычные подвалы или погреба – это не просто кирпичные или бетонные сооружения, а армированные постройки. Они герметичны и оснащены специальными вентиляционными системами, благодаря которым люди могут дышать очищенным воздухом. Также там обычно есть запасы воды и еды.

, они обычно более крепкие, чем обычные подвалы или погреба – это не просто кирпичные или бетонные сооружения, а армированные постройки. Они герметичны и оснащены специальными вентиляционными системами, благодаря которым люди могут дышать очищенным воздухом. Также там обычно есть запасы воды и еды. Военные бункеры самые крепкие, они рассчитаны на то, чтобы выдерживать удары с близкого расстояния. Такие постройки защищены также и от электромагнитных импульсов. В некоторых военных бункерах есть системы, которые позволяют пробыть под землей длительное время.

Сколько человек может поместиться в бункере, точно сказать нельзя, поскольку все зависит от площади защитного сооружения. Если площадь укрытия небольшая, то длительное пребывание в нем большого количества людей может вызывать не только физиологические, но и психологические проблемы. Во время пребывания в замкнутом помещении у людей обостряется тревога и стресс, возможна депрессия.

Поэтому лучше, когда есть пространство, в котором люди могут отдохнуть, например, поиграть во что-то или послушать музыку. Благодаря таким занятиям атмосфера в укрытии станет лучше.

Вот сколько сидеть в бункере после ядерного взрыва советуют ученые

В случае единичного ядерного взрыва малой мощности (0,1 – 10 килотонн) люди, которые оказались в плохом укрытии, должны оставаться в нем не более чем полчаса после детонации и перейти в лучший бункер, если он есть поблизости (в пределах 5 минут), говорится в статье американского ученого Майкла Б. Диллона, которую публиковала The Royal Society. То есть речь идет исключительно о переходе из плохого укрытия в лучшее, если это возможно.

Эксперты отмечают, что самый важный период пребывания в бункере – первые две недели после взрыва. Через 14 дней интенсивность радиоактивного излучения значительно снижается, но уровень радиации может оставаться опасным.

Есть угроза того, что и воздух, и земля, и вода будут сильно загрязнены, поэтому выход из бункера без защиты может быть опасным. Уровень загрязнения зависит от того, насколько далеко был эпицентр ядерного взрыва. От этого фактора в целом зависят шансы на выживание – если взрыв был очень близко, то, по мнению экспертов, вероятнее всего, выживут те, кто был в военном бункере.

Самое главное, что должно быть в бункере, – достаточный запас чистой воды. Без нее человек в среднем может жить от 3 до 7 дней (все зависит от погодных условий). А вот без еды есть шанс прожить несколько недель и даже больше (длительность выживания, в частности, зависит от состояния здоровья и количества подкожного жира).

Сколько человек может прожить без солнечных лучей

Ученые выяснили, что люди во время жизни в бункере могут ориентироваться на свои внутренние биологические часы и благодаря им поддерживать циркадные ритмы (периоды бодрствования и сна) на протяжении недель или месяцев, пишет Britannica. То есть люди интуитивно сами решают, когда бодрствовать, а когда спать.

Без солнечных лучей в коже человека не синтезируется витамин D, однако его можно получать с пищей или благодаря облучению медицинскими ультрафиолетовыми лампами, отмечается в статье, размещенной в Nature. Этот витамин также есть в некоторых продуктах длительного хранения, например, в консервированной печени трески.

Из-за дефицита этого витамина человеку не грозит быстрая смерть, однако в долгосрочной перспективе возможны, в частности, мышечная слабость и повышенная хрупкость костей, поскольку без этого витамина организм хуже усваивает кальций и фосфор, отмечается в материале ученых, который опубликовал ScienceDirect.

Ранее УНИАН выяснил, почему не стоит заворачивать остатки еды в алюминиевую фольгу и какую упаковку лучше использовать. В Институте технологов пищевых продуктов (IFT) подчеркнули, что фольга не обеспечивает герметическую упаковку продукта, поэтому к нему поступает воздух, и на него могут попасть бактерии.

Вас также могут заинтересовать новости: