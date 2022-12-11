В результате ДТП водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

На Волыни произошло серьезное ДТП. В селе Воля-Ковельская машина слетела с моста и упала в реку. Есть жертвы, а среди пострадавших дети.

Как сообщили в Национальной полиции Волынской области, авария произошла 10 декабря примерно в 11:00. 38-летний водитель на авто Honda CRV не справился с управлением.

По информации правоохранителей, мужчина ехал на опасной скорости и не учел погодные условия. Из-за этого он столкнулся с элементом защиты моста и слетел в реку, после чего его машина еще и перевернулась.

Видео дня

"В результате ДТП водитель и пассажир погибли на месте происшествия. Еще трех пассажиров, 32-х, 10-ти и 6-ти лет, с общим переохлаждением доставили в больницу для обследования. Все пострадавшие жители Ривненской области", - добавили в пресс-службе.

Аварии на дорогах в Украине

Недавно В Киеве двое водителей пытались перехитрить всех в пробке, однако их настигла мгновенная карма. Они хотели "проскочить" по встречной полосе, но не учли, что рядом могут быть копы.

В ноябре в Одесской области ВАЗ сбил пограничника. Оказалось, что водителя задержали пьяным. А в начале декабря в Киеве произошла масштабное ДТП с пятью автомобилями. Одна из машин перевернулась, все это попало на видео.

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