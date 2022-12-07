Сегодня утром 16 человек погибли в ужасном ДТП на трассе между временно оккупированными Шахтерском и Торезом Донецкой области в результате столкновения грузовика с микроавтобусом, который перевозил гражданских.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Сейчас место аварии оцеплено.
Еще три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Как пишет Telegram-канал Mash, водитель выжил, сейчас он с травмами находится в больнице.
Как пишут росСМИ, грузовик перевозил российских военных. Указано, что среди погибших водитель грузовика.
Напомним, летом во временно оккупированном Крыму произошло масштабное ДТП с участием грузовиков и легковых авто. Известно, что в результате аварии погиб человек, много раненых, среди которых дети.
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