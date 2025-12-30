Россия снова ударила по многострадальной энергетике: десятки тысяч людей без света

Наибольшие проблемы с электроснабжением сейчас наблюдаются в пяти регионах.

Россия в ночь на 30 декабря снова ударила по энергетике многострадальной Черниговской области, оставив без света десятки тысяч потребителей.

Заместитель министра энергетики Ольга Юхимчук сообщила на брифинге, что по состоянию на утро без света остаются более 75 тысяч потребителей.

"Также полностью или частично обесточены населенные пункты в Харьковской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - проинформировала заместитель министра.

Юхимчук также объяснила, почему энергетики до сих пор не могут вернуть графики почасовых отключений на всей территории Киевской и Одесской областей. По ее словам, часть энергообъектов неоднократно атаковалась врагом, а уровень повреждений в регионах отличается.

"Именно из-за масштаба разрушений пока нет возможности вернуться к графикам почасовых отключений на левобережье Киева, в ряде районов Киевской области и в Одесской области. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атак", - пояснила заместитель министра.

Она также проинформировала о ремонте одной из линий электропередач, которая обеспечивает внешнее питание Запорожской АЭС от украинской энергосистемы. По словам Юхимчук, аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи завершены, что "позволит обеспечить более устойчивое и надежное электропитание станции в случае повреждения или отключения воздушной линии "Днепровская" в результате обстрелов со стороны оккупантов".

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

27 декабря Россия снова массированно ударила по энергообъектам Киева и области. Из-за последствий вражеской атаки на левом берегу Киева до сих пор применяются экстренные отключения. Периодически они распространяются на всю столицу.

Впрочем, в правительстве обещают временно не выключать свет в рамках стабилизационных графиков тем потребителям, которые длительное время были без электроэнергии в результате аварийных отключений. По словам вице-премьера Алексея Кулебы, над реализацией этой инициативы работает Минэнерго.

