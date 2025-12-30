Steam назвал самые продаваемые и популярные игры 2025: чем пополнить библиотеку

Valve, как и многие другие игровые порталы, подвела глобальные итоги 2025 года, опубликовав статистику по самым популярным тайтлам за весь год.
Корпорация рассказала о лучших играх в Steam по размеру валовой выручки и по числу уникальных игроков. При составлении списков использовались данные с 1 января по 15 декабря 2025 года. Проекты в каждой категории указаны в случайном порядке.
Лучшие игры 2025 года по размеру валовой выручки
- Battlefield 6
- ARC Raiders
- PUBG: Battlegrounds
- R.E.P.O.
- Borderlands 4
- Counter-Strike 2
- Apex Legends
- Monster Hunter Wilds
- Schedule I
- Call of Duty
- Dota 2
- Marvel Rivals
Лучшие новинки 2025 года по размеру валовой выручки
- Borderlands 4
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Civilization VII
- Monster Hunter Wilds
- ARC Raiders
- Schedule I
- Elden Ring Nightreign
- Battlefield 6
- Hollow Knight: Silksong
- Dune: Awakening
- Kingdom Come: Deliverance II
- EA Sports FC 26
Самые популярные игры по числу уникальных пользователей:
- Peak
- Left 4 Dead 2
- Grand Theft Auto V
- Terraria
- R.E.P.O.
- Apex Legends
- Marvel Rivals
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- PUBG: Battlegrounds
- Dota 2
- Stardew Valley
Самые популярные игры на Steam Deck
- Baldur's Gate 3
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Balatro
- Hades
- Elden Ring
- Hollow Knight
- Cyberpunk 2077
- Stardew Valley
- Vampire Survivors
- Red Dead Redemption 2
- "Ведьмак 3: Дикая охота"
Лучшие игры с поддержкой контроллера
- Elden Ring Nightreign
- Monster Hunter Wilds
- It Takes Two
- Hollow Knight
- Red Dead Redemption 2
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring
- Split Fiction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Skate.
- Forza Horizon 5
- Hollow Knight: Silksong
Лучшие VR-игры года по числу уникальных пользователей:
- Gorilla Tag
- VRChat
- Phasmophobia
- No Man's Sky
- ARK: Survival Evolved
- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
- Assetto Corsa
- Half-Life Alyx
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- VTOL VR
- Beat Saber
В Steam продолжается большая зимняя распродажа, на которой можно урвать хиты этого и прошлых годов по вкусной цене. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.
Меж тем в Epic Games Store бесплатно раздают одну из самых необычных игр последних лет. Головоломка Viewfinder стала лауреатом множества разных премий, в том числа "Лучшая инди".