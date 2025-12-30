Steam назвал самые продаваемые и популярные игры 2025: чем пополнить библиотеку

Valve, как и многие другие игровые порталы, подвела глобальные итоги 2025 года, опубликовав статистику по самым популярным тайтлам за весь год.

Корпорация рассказала о лучших играх в Steam по размеру валовой выручки и по числу уникальных игроков. При составлении списков использовались данные с 1 января по 15 декабря 2025 года. Проекты в каждой категории указаны в случайном порядке.

Лучшие игры 2025 года по размеру валовой выручки

  • Battlefield 6
  • ARC Raiders
  • PUBG: Battlegrounds
  • R.E.P.O.
  • Borderlands 4
  • Counter-Strike 2
  • Apex Legends
  • Monster Hunter Wilds
  • Schedule I
  • Call of Duty
  • Dota 2
  • Marvel Rivals

Лучшие новинки 2025 года по размеру валовой выручки

  • Borderlands 4
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • Civilization VII
  • Monster Hunter Wilds
  • ARC Raiders
  • Schedule I
  • Elden Ring Nightreign
  • Battlefield 6
  • Hollow Knight: Silksong
  • Dune: Awakening
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • EA Sports FC 26

Самые популярные игры по числу уникальных пользователей:

  • Peak
  • Left 4 Dead 2
  • Grand Theft Auto V
  • Terraria
  • R.E.P.O.
  • Apex Legends
  • Marvel Rivals
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • PUBG: Battlegrounds
  • Dota 2
  • Stardew Valley

Самые популярные игры на Steam Deck

  • Baldur's Gate 3
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Balatro
  • Hades
  • Elden Ring
  • Hollow Knight
  • Cyberpunk 2077
  • Stardew Valley
  • Vampire Survivors
  • Red Dead Redemption 2
  • "Ведьмак 3: Дикая охота"

Лучшие игры с поддержкой контроллера

  • Elden Ring Nightreign
  • Monster Hunter Wilds
  • It Takes Two
  • Hollow Knight
  • Red Dead Redemption 2
  • Black Myth: Wukong
  • Elden Ring
  • Split Fiction
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Skate.
  • Forza Horizon 5
  • Hollow Knight: Silksong

Лучшие VR-игры года по числу уникальных пользователей:

  • Gorilla Tag
  • VRChat
  • Phasmophobia
  • No Man's Sky
  • ARK: Survival Evolved
  • Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
  • Assetto Corsa
  • Half-Life Alyx
  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR
  • VTOL VR
  • Beat Saber

В Steam продолжается большая зимняя распродажа, на которой можно урвать хиты этого и прошлых годов по вкусной цене. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.

Меж тем в Epic Games Store бесплатно раздают одну из самых необычных игр последних лет. Головоломка Viewfinder стала лауреатом множества разных премий, в том числа "Лучшая инди".

