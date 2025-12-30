Нет никаких доказательств: в МИД объяснили, почему РФ врет об 'атаке' на резиденцию Путина

Глава МИД Украины удивлен, что ряд стран выразили обеспокоенность из-за манипулятивного заявления РФ о якобы нападении на резиденцию диктатора Путина.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия не предоставила никаких правдоподобных доказательств в подтверждение слов о якобы атаке на резиденцию инициатора войны Владимира Путина на Валдае. Об этом глава МИД сообщил в сети Х.

"Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию Путина". И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было", - подчеркнул Сибига.

В то же время, по его словам, в Украине с разочарованием и беспокойством обратили внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выразили свою "обеспокоенность" относительно якобы "атаки".

"Это вызывает особое удивление, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года", - подчеркнул Сибига.

Как отметил глава МИД, Россия имеет длинный послужной список ложных заявлений - это ее фирменный почерк. Он напомнил, как Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. "Они также часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует воспринимать за чистую монету", - добавил Сибига.

Министр убежден, что такие реакции на безосновательные манипулятивные заявления России только подыгрывают российской пропаганде и поощряют Москву к дальнейшим зверствам и лжи.

"Мы призываем все государства действовать ответственно и воздерживаться от реагирования на непроверенные обвинения - это подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед", - отметил Сибига.

"Атака" на резиденцию Путина

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Силы обороны Украины в ночь на 29 декабря якобы предприняли попытку атаковать государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Лавров утверждал, что российские военные уничтожили якобы 91 дрон.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такое заявление является очередной ложью российской стороны. Он считает, что такое российское заявление направлено на срыв всех достижений украинской совместной работы с командой президента США Дональда Трампа.

В то же время, жители Новгородской области РФ, в которой расположена резиденция российского диктатора Владимира Путина, в последние ночи не слышали звуков дронов и взрывов.

