Киев встретит Новый год с морозами до -11° (график)

В первых числах января температура в столице должна повыситься.

В Киеве в ближайшее время будет довольно холодно, ночные морозы усилятся до -7°...-11°. К счастью, такая морозная погода продлится недолго и уже в конце недели станет теплее. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"30 декабря - 3 января на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем в целом зимнюю погоду, однако погодные процессы будут отмечаться изменчивостью", - говорят синоптики.

По прогнозу, облачность будет чередоваться с прояснениями, чаще будет выпадать небольшой снег, чем будут периоды без осадков. Давление и температура в столице будут колебаться, а оживленный ветер будет добавлять дискомфорта. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица.

Видео дня

30 декабря будет слабо подмораживать, а следующие трое суток отметятся морозными ночами. Самой холодной будет новогодняя ночь - до -11°. Днем будет умеренно холодно, а в течение 2 и 3 января прогнозируют ощутимое ослабление морозов: ночью где-то будет -2°, а днем 0°.

В течение 2 и 3 января потепление ожидается и по Украине. В Укргидрометцентре говорят, что 3 числа ночью будет 0°...-6°. На юге страны местами +1°...+5°. Днем ожидается от 2-х градусов мороза до 4-х градусов тепла. И, вместе с тем, в южной части 3 января и в западных областях потеплеет до +7°, а в Крыму - до +11°.

Вас также могут заинтересовать новости: