Игнат рассказал, сколько российских ракет сейчас могут сбивать пилоты F-16

Отметил, что украинские пилоты первыми пишут тактику применения этих истребителей против российского оружия.

Подавляющее большинство российских крылатых ракет сейчас перехватывают пилоты F-16. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Наши пилоты устанавливают рекорды, которые нигде в мире никто не повторял. Более 30 ракет сбили именно пилоты F-16. Из 35 крылатых ракет 34 были сбиты именно пилотами F-16", - подчеркнул он, комментируя одну из последних российских массированных атак.

По его словам, первые украинские пилоты, которые учились за рубежом пилотировать F-16, уже в Украине, по сути, писали тактику сбивания вражеских целей.

"Надо было приспосабливаться к новым условиям войны, к привлечению противником различных инновационных средств, в частности, "Шахедов", которые прошли определенную эволюцию. Часто тактика написана кровью, потому что мы теряли борта. Наши пилоты смогли на не очень новейшей технике показать уровень, которым партнеры, мягко говоря, были удивлены, что так могут применять эти самолеты с таким противником неопытные, казалось бы, украинцы", - подчеркнул Игнат.

При этом рассказал, что если говорить в общем об авиации, то мы имеем огромное количество самолетовылетов. "Но из них на огневое поражение в условиях, когда враг имеет мощную систему ПВО, мощную авиацию, которая фактически круглосуточно патрулирует близко к линии фронта, - было 1800 вылетов нашей тактической авиации. И это речь идет и о плотах F-16, МиГ-29, Су-27, то есть это общая цифра. Но уже десятки F-16 в строю и они стали значительной силой в авиационной компоненте", - сказал Игнат.

F-16 в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле 2024 года первые истребители F-16 прибыли в Украину.

Издание The Times со ссылкой на собственные источники, тогда сообщало, что Украина получила первые истребители F-16. Речь шла о шести самолетах от Нидерландов.

Отмечалось, что в Украину также начнут поступать истребители F-16 от Дании.

Издание напомнило тогда, что министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в своем письме от 1 июля проинформировала парламент, что "доставка первых истребителей скоро начнется".

