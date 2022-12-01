Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате аварии.

Утром 1 декабря под Воздухофлотским путепроводом в Киеве произошла масштабная авария, которая спровоцировала пробку.

Как сообщает телеканал "Киев", на дорогах столицы сегодня наблюдается гололедица. При неблагоприятных погодных условиях на проспекте Победы в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого было повреждено 5 автомобилей. Одна из машин после столкновения перевернулась.

Как журналистам сообщили в полиции, вероятно, виновником был водитель BMW, который мог быть в состоянии алкогольного опьянения. После того, как BMW столкнулась с одной из машин, произошло еще несколько столкновений.

Видео дня

На этот момент официальных сообщений об аварии от полиции не поступало, есть ли пострадавшие в результате аварии – неизвестно. Киевляне массово делились в соцсетях фото и видео с места ДТП.

Ситуация на дорогах в Киеве

В первый день зимы в Киеве наблюдается резкое похолодание. Понижение температуры ощущалось уже в ночь на 1 декабря.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждал, что на дорогах местами будет гололедица.

Кроме этого, в последнее время в Киеве выросло количество ДТП с пострадавшими. Как объяснили в патрульной полиции Киева, нетрезвое вождение, превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции и интервала, нарушение правил проезда перекрестков, неудовлетворительное освещение дороги сделали последствия аварий более тяжелыми.

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