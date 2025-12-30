Три японских секрета для сна, которые улучшат ваш ночной отдых

Превратите свою спальню в чистое и безмятежное убежище.

Японские практики и ритуалы сна могут качественно улучшить ваш ночной отдых, сделать ваш сон более крепким и длительным. Портал homesandgardens.com раскрывает три секрета японского сна, которые стоит попробовать сегодня вечером, и которые не потребуют от вас много времени и усилий.

1. Кровать как святилище

Как объясняет Майко Шимазаки, основательница Revitalist15, нью-йоркского бренда товаров для здоровья, основанного на японских ритуалах релаксации, в японской культуре кровать рассматривается как место чистоты, спокойствия и обновления.

"Обувь, пальто, чемоданы и всякий хлам никогда не кладут на кровать", – говорит она. "Постельное белье должно быть простым, с минимальным количеством декоративных элементов. Это создает сильную психологическую ассоциацию между кроватью и отдыхом, облегчая мозгу переход ко сну".

Видео дня

Держите постельное белье всегда свежим, не нагромождайте лишние декоративные подушки или пледы и всегда избегайте использования кровати для работы, упаковки вещей или общего повседневного беспорядка.

2. Наслаждайтесь вечерними ваннами с теплой едой и напитками

"Принятие ванны временно повышает температуру тела и позволяет ей постепенно снижаться, что помогает организму понять, что пора спать, что приводит к более быстрому засыпанию и более глубокому отдыху", – объясняет Майко.

Кроме того, согревание рук и ног расширяет кровеносные сосуды в этой области и способствует рассеиванию тепла, что еще больше помогает снизить температуру тела и способствует плавному переходу ко сну и меньшему количеству ночных пробуждений.

Чтобы усилить эффект вечерней ванны, также полезно вечером наслаждаться теплой едой и напитками.

"Традиционные японские блюда почти всегда подаются с супом и горячим чаем", – объясняет Майко. "Хотя теплая пища может не повышать температуру тела значительно, она способствует комфорту, снижает стрессовые сигналы, связанные с холодом, и, как правило, легче усваивается". "Более лёгкое пищеварение означает меньшую активность желудочно-кишечного тракта ночью, что может уменьшить нарушения сна".

3. Используйте целенаправленные согревающие средства для сна

"Прикладывание тепла к одной области увеличивает местный кровоток, снимает мышечное напряжение и создает успокаивающий сенсорный сигнал, который помогает телу быстрее расслабиться", - объясняет Майко.

Среди самых популярных согревающих средств для сна в Японии – грелки, греющие маски для глаз и греющие беруши.

Так, например, греющие маски для глаз могут помочь плавно перейти ко сну, расслабляя область вокруг глаз, уменьшая напряжение глаз, связанное с использованием экранов, способствуя расслаблению лицевых мышц и побуждая вас отложить телефон.

Ранее эксперты оценили популярный тренд из соцсетей - душ в темноте, и рассказали, действительно ли он помогает уснуть.

Вас также могут заинтересовать новости: