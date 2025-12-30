Украина не победит в войне без поддержки США: Зеленский назвал ключевые трудности

Американское оружие важно для защиты украинского неба.

Украина не сможет победить в войне с Россией без дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Fox News.

Он очертил трудности, которые могут возникнуть в обороне Украины из-за отсутствия поддержки США.

"Можем ли мы победить без поддержки Америки? Нет. Без поддержки США мы не сможем защитить небо, даже сейчас это очень трудно", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, Россия использует тысячи дронов и ракет. Американские ракеты для ПВО очень помогают.

"На поле боя мы используем артиллерию и снаряды, которые покупаем у Америки. Без этого мы не победим", - отметил Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, что 28 декабря президенты Украины и США встретились во Флориде. Они обсуждали пункты "мирного плана", который был наработан при участии европейских лидеров. По словам Зеленского, согласовано до 90 процентов мирных предложений, кроме вопроса украинских территорий и ЗАЭС.

По итогам встречи Владимир Зеленский сказал, что пока не готова к миру российская сторона, ведь российский диктатор Владимир Путин не готов на это даже несмотря на большие потери в своей армии.

