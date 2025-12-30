Зеленский убежден, что настоящей целью российского диктатора была полная оккупация Украины, но хочет услышать, что Россия не пойдет на это снова.

Во время потенциального разговора с российским диктатором Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский поднял бы вопрос территорий и причины войны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Украинский лидер признался, что уже поднимал эту тему в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

"Я считаю, что это важно. И говорил об этом президенту Трампу. Вопрос территорий, вопрос причин этой войны, почему он оккупирует нас", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что не имеет желания общаться с Путиным, поскольку считает его врагом. Впрочем, он считает, что такой диалог был бы полезным.

"Я думаю, это было бы полезно поговорить с ним (Путиным - УНИАН), не потому что я хочу. Я не хочу говорить с ним. Он для меня враг. Но я считаю важно поговорить с ним только по одной причине - мы должны понять, мы не хотим третьей мировой войны от России", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что между ним и Путиным сейчас есть взаимное недоверие. Зеленский убежден, что настоящей целью российского диктатора была полная оккупация Украины.

"Я думаю, что его целью была оккупация всей нашей территории, всей страны. И я действительно хочу услышать и увидеть, что он не придет снова", - подытожил президент.

Как сообщал УНИАН, встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго может стать шагом к первому за более чем пять лет прямому телефонному разговору между президентом Украины и Владимиром Путиным.

По словам источников в дипломатических кругах, именно возможность прямого звонка между Зеленским и Путиным рассматривается как ключевой прорыв в подготовке мирных переговоров.

