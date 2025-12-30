Рекордный скачок за три года: мировой экспорт СПГ в 2025 году резко вырос, - Bloomberg

США готовы закрепить за собой статус ведущего экспортера СПГ.

Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году вырос больше всего за последние три года из-за открытия новых источников поставок в Северной Америке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По оценкам аналитиков, экспорт СПГ в 2025 году вырос на 4% по сравнению с прошлым годом и достиг 429 млн тонн. Это самый высокий годовой прирост с 2022 года, когда экспорт увеличился на 4,5%. Рост был в основном обусловлен наращиванием производства на проектах LNG Canada и Plaquemines в США.

Соединенные Штаты готовы закрепить за собой статус ведущего экспортера, став первой страной, которая в этом году отправила более 100 миллионов тонн СПГ. Ожидается, что страна и в дальнейшем будет наращивать поставки, удвоив объемы производства к концу десятилетия, что увеличит экспорт.

Это, вероятно, приведет к снижению цен на газ в Азии и Европе. Уже сейчас цены в Азии близки к самым низким за год, а европейские показатели упали более чем на 40% с начала года.

В то же время дополнительное производство также может еще больше усилить спрос на суда, транспортирующие сверххолодное топливо. В прошлом месяце стоимость перевозки СПГ через Атлантический океан достигла самого высокого уровня за почти два года, поскольку резкое увеличение поставок способствовало росту спроса на танкеры.

По данным Kpler, экспорт СПГ в декабре может установить новый рекорд в около 41 млн тонн. Крупнейшими покупателями в мире остаются Китай и Япония, которые в этом году делят первое место, однако общий импорт Пекина примерно на 15% меньше, чем в 2024 году.

Импорт СПГ в Египет продолжил расти. По итогам года Каир, вероятно, закупил около 8,9 млн тонн СПГ в этом году, что более чем в три раза больше, чем в прошлом году.

В глобальном измерении объемы торговли СПГ, по прогнозу Bloomberg, в следующем году будут расти на 7,5-8% благодаря волне новых предложений и более низким ценам, которые будут стимулировать спрос.

22 декабря стало известно, что экспорт сжиженного природного газа из РФ в Китай в ноябре достиг рекордного уровня. Покупатели не обращали внимания на риск западных санкций, чтобы получить дешевое "голубое топливо".

15 декабря сообщалось, что СПГ-танкер "теневого флота" России отказался от загрузки топлива с экспортного завода в Арктике, на который США наложили санкции. Вероятной причиной отказа стало образование льда.

