ISW разоблачил ложь Кремля об 'ударе' по резиденции Путина на Валдае

Институт изучения войны (ISW) не зафиксировал никаких подтверждений заявлений России о якобы украинском ударе по резиденции Владимира Путина в Валдае. Об этом говорится в очередном отчете аналитиков, которые назвали обвинения главы МИД РФ Сергея Лаврова недостоверными.

В ISW отметили, что сообщения об "атаке" не имеют никаких характерных признаков подтвержденных украинских ударов. В открытых источниках отсутствуют видео с геолокацией, кадры взрывов, пожаров или дыма вблизи объекта, комментарии местных чиновников или сообщения региональных медиа о повреждениях.

Аналитики также обратили внимание на противоречия в официальных заявлениях Москвы. Лавров утверждал, что российская ПВО якобы сбила 89 украинских дронов над Новгородской областью, тогда как Минобороны РФ сообщало лишь о 47 беспилотниках в ночь с 28 на 29 декабря. "Такие расхождения подрывают достоверность заявлений Кремля", - отметили в ISW.

В институте подчеркнули, что ранее украинские силы действительно наносили удары по военным целям в Новгородской области, и эти атаки имели подтверждение. В то же время никаких фактов в пользу версии об ударе по резиденции Путина 29 декабря российская сторона не предоставила.

Дополнительные сомнения вызвали и сообщения российского оппозиционного издания Sota. По его данным, жители Валдая ночью не слышали работы систем противовоздушной обороны. Издание пришло к выводу, что поражение сверхзащищенной резиденции выглядело бы "технически невозможным" и могло бы произойти только "из-за чуда" или в условиях целенаправленного попустительства военного командования.

В ISW также напомнили, что с 2022 года до августа 2025-го Россия существенно усилила ПВО вокруг Валдая - количество систем защиты выросло с двух до двенадцати.

"Атака" на резиденцию Путина - что известно

29 декабря Сергей Лавров заявил о якобы атаке 91 украинского дрона на резиденцию Путина и пригрозил "ответным ударом".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти обвинения "очередной ложью РФ" и предостерег, что Москва может готовить новые удары, в частности по Киеву. Он призвал союзников Украины усилить давление на Россию, чтобы заставить ее реально стремиться к завершению войны.

