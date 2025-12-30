Морозы усилятся на Новый год, а потом придет потепление: синоптик назвала точную дату

Вскоре температура в Украине должна повыситься.

В ближайшие дни погода в Украине будет стремительно меняться. На Новый год морозы усилятся, а потом придет долгожданное потепление. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"31-го декабря и 1-го января морозы в Украине усилятся", - предупредила она.

Ночью температура будет падать до -7...-14 градусов, а днем ожидается в пределах -2...-7 градусов. Периодически будет идти снег, а дороги станут скользкими.

К счастью, такая морозная погода продлится недолго.

"Потепление в Украине ожидается с 3-го января", - сообщила Наталка Диденко.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

1 января в Украине будет преобладать сухая погода, однако ожидается ощутимое похолодание. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

По его словам, в страну поступит холодный воздух с севера, из-за чего ночью температура снизится до -6...-14°, а днем - до -1...-7°. Только на западе и севере ночью возможен небольшой снег.

2-3 января в западных, северных и северо-восточных областях временами будет идти снег, в Карпатах возможен мокрый снег с дождем. Морозы постепенно будут ослабевать: ночью 2 января до -16°, а 3 января уже будет 0...-6°, на юге местами до +5°. Днем температура будет колебаться от -2° до +4°, в Крыму - до +11°.

