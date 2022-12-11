Водитель не справился с управлением.

Полиция расследует обстоятельства ДТП с автобусом, которое произошло недалеко от Чернигова. Маршрутка въехала в блокпост. Известно, что семеро пассажиров пострадали.

В секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области сообщили, что 10 декабря на автодороге "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" произошло ДТП: водитель маршрутного автобуса, двигаясь из с. Роище в направлении Чернигова, не справился с управлением и допустил наезд на блокпост.

"В результате наезда маршрутного автобуса на конструкцию блокпоста за медицинской помощью обратились семеро пассажиров и водитель автобуса", - говорится в сообщении.

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Все семеро пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Водитель после оказания медицинской помощи не госпитализировался.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение), что наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

ДТП в Украине

10 декабря стало известно, что на Волыни машина слетела с моста в реку. Два человека погибли, пострадали дети.

Кроме этого, в ноябре в Одесской области ВАЗ убил пограничника. После аварии водителя задержали пьяным. Мужчина, управляя автомобилем "ВАЗ", пытался с левой стороны опередить двигавшийся впереди автомобиль и сбил мужчину, который ехал краем дороги на велосипеде по неосвещенной улице.

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