Силы обороны ударили по базе подготовки 'Шахедов' в Донецке: 'Мадяр' показал видео

Також уражено пункт зосередження особового складу та техперсоналу противника.

Силы обороны нанесли мощный удар по месту складирования и подготовки пусков российских "Шахедов" на территории Донецкого аэропорта. Об этом в Telegram заявил командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВС Украины Робер "Мадяр" Бровди.

"Птицы 1 ОЦ СБС нанесли массированное поражение по логову складирования, снаряжения и подготовки пусков "Шахедов/Гераньей" в ДАП (Донецк, ВОТ) в ночь на 30 декабря. Разработка операции осуществлена силами управления разведки 414 обр "Птицы Мадяра" СБС совместно с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил беспилотных систем", - сообщил командующий.

По его информации, "визит вежливости" нанесен в логистический хаб "Гераней/Шахедов", пункт предполетной подготовки и обслуживания дронов "Герань/Шахед" и "Гербера". Также поражен центральный склад боевых частей для указанных ударных беспилотников и накопительный склад БпАК "Гербера".

Видео дня

Кроме того, по словам "Мадяра", украинские "птички" успешно наведались в пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющего подготовку и техническое предпусковое обслуживание БпЛА "Герань/Шахед" и "Гербера".

Удары по российским военных объектам

Напомним, недавно Силы обороны Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма ряд российских целей, среди которых - база хранения и запуска морских безэкипажных катеров.

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук пояснил, что важным является не место хранения этих средств поражения, а сам факт того, что россияне пытаются их производить. По его словам, такие поражения - превентивные действия, которые уменьшают нагрузку на ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: