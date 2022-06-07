Задержанный рассказал важные данные об офицерах российской спецслужбы.

В Тернополе СБУ разоблачила российского шпиона.

Как сообщили УНИАН в областном управлении Службы безопасности Украины, накануне вторжения российских войск в Украину, в Тернополе поселился россиянин. Во время пеших прогулок он разработал маршруты, которые бы предоставляли ему возможность осуществлять скрытую видеосъемку важных транспортных узлов и стратегических объектов. Отснятые видеоматериалы россиянин должен был передавать через сеть Интернет своим связным в РФ.

Оперативники спецслужбы предотвратили попытку получить разведданные для вражеской разведки.

Также сотрудники СБУ установили, что злоумышленник по прибытии в Украину регулярно звонил гражданам страны-агрессора, которые обоснованно подозреваются в сотрудничестве с ФСБ.

Учитывая отказ россиянина от реализации своих намерений, а также добровольную передачу СБУ важных данных в отношении офицеров вражеской спецслужбы, Службой безопасности принято решение о его принудительном выдворении из Украины и запрете въезда в наше государство.

Как сообщал УНИАН, пограничника с Ривненщины подозревают в передаче информации в Россию о высокопоставленных офицерах Нацгвардии Украины для их убийства.

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