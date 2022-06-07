Общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 млн уникальных пользователей в месяц.

СБУ обезвредила российского агента, который создал 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Злоумышленником оказался житель Киева. Его курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы максимально распространить идеи "русского мира" в нашем государстве.

Для этого киевлянину поставили задачу создать более 20 интернет-СМИ. В них регулярно оправдывали вооруженную агрессию РФ. К тому же в таких изданиях писали фейки о ВСУ, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 млн уникальных пользователей в месяц.

Сейчас следователи СБУ задержали агента и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признается правомерным и отрицается вооруженная агрессия России против Украины).

Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с возможной конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ сообщали, что рашисты питаются собаками.

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