Его подозревают в государственной измене.

Пограничника из Ривненщины подозревают в передаче информации в Россию о высокопоставленных офицерах Нацгвардии Украины для их убийства.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый, работая в группе комплектования пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, был завербован и сотрудничал с офицером запаса Вооруженных сил государства-оккупанта.

"Он собирал и передавал персональную информацию об отборе кандидатов на военную службу в пограничный отряд. В 2020-2021 годах пограничник передавал другому экс-военному государства-оккупанта информацию о высокопоставленных офицерах Национальной гвардии Украины, по данным следствия – для их дальнейшей ликвидации", - сказано в сообщении.

При процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры работнику пограничного отряда сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в Мелитопольском районе сотрудники одного из отделов полиции перешли на сторону врага, среди предателей есть участники антитеррористической операции.

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