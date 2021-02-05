Вандализм во Львове / скриншот видео
Во Львове минувшей ночью вандалы облили красной краской памятник Степану Бандере, расположенный на площади Кропивницкого.
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Видео инцидента опубликовано на странице Горячей линии города в Facebook.
На записи видно, как два человека с разных сторон бросают в памятник пакеты с краской, после чего стремительно убегают.
Поиском злоумышленников уже занимаются правоохранители, открыто уголовное производство по статье о хулиганстве.
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