Галицкий районный суд Львова вынес приговор одному из студентов, который в феврале облил краской памятник Степану Бандере.
Как передает "Суспільне", ему назначили четыре года заключения, однако освободили от наказания с испытательным сроком. Дело рассматривалось 29 апреля, рассказал представитель суда Павел Береза.
Читайте такжеВандализм с памятником Бандеры во Львове попал на видео
"Такое решение было принято на основании соглашения между прокурором и обвиняемым. Парень признал свою вину. В дальнейшем во время службы (студент учится на военной специальности) за обвиняемым будет проведен надзор. Испытательный срок для него - два года", - рассказал он.
По словам представителя суда, во время следствия также выяснилось, что двум студентам заплатили по тысяче гривень за то, чтобы они облили памятник краской. Это нанесло ущерб Галицкой администрации в размере 7100 гривень.
В отделе коммуникации Нацполиции во Львовской области рассказали, что правоохранители нашли заказчика преступления и против него ведется отдельное расследование.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Во Львове неизвестные зарисовали краской польские исторические надписи на здании детской библиотеки
- В Киеве 20-летнего вандала привлекли к уборке улиц (видео)
- Вандалы в Киеве осквернили скульптуру возле Музея Голодомора (фото)
- В Ивано-Франковской области отрезали голову памятнику Шевченко (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram