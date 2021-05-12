Двум студентам заплатили по тысяче гривень за акт вандализма.

Галицкий районный суд Львова вынес приговор одному из студентов, который в феврале облил краской памятник Степану Бандере.

Как передает "Суспільне", ему назначили четыре года заключения, однако освободили от наказания с испытательным сроком. Дело рассматривалось 29 апреля, рассказал представитель суда Павел Береза.

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"Такое решение было принято на основании соглашения между прокурором и обвиняемым. Парень признал свою вину. В дальнейшем во время службы (студент учится на военной специальности) за обвиняемым будет проведен надзор. Испытательный срок для него - два года", - рассказал он.

По словам представителя суда, во время следствия также выяснилось, что двум студентам заплатили по тысяче гривень за то, чтобы они облили памятник краской. Это нанесло ущерб Галицкой администрации в размере 7100 гривень.

В отделе коммуникации Нацполиции во Львовской области рассказали, что правоохранители нашли заказчика преступления и против него ведется отдельное расследование.

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Автор: Юрий Годован