В Павлограде женщина простила своего насильника и передумала отправлять его за решетку

Жертва отказалась от претензий к обидчику.

Жительница Павлограда простила дорожного рабочего, который летом изнасиловал ее прямо на улице. Суд освободил мужчину от уголовной ответственности.

Об этом сообщает "Бегемот" со ссылкой на решение суда.

Инцидент произошел 21 июня в Павлограде. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с женщиной вблизи одного из заведений.

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Однако злоумышленника не устроил такой ответ. Он угрожал жертве физическим насилием, а затем изнасиловал ее.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой изнасилования. Обидчика задержали. Однако впоследствии потерпевшая отказалась от претензий к подозреваемому и обратилась к суду с ходатайством о закрытии уголовного производства, отказавшись от обвинения, поскольку не хочет отправлять за решетку своего обидчика.

На основании этого Павлоградский суд освободил мужчину от уголовной ответственности. Обвиняемый на суде подтвердил изложенные в обвинительном акте обстоятельства уголовного правонарушения, а также заверил суд, что не является родственником потерпевшей.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 152 УК Украины на основании п. 7 ч. 1 ст. 284 УПК РФ в связи с отказом потерпевшей от обвинения.