Мужчина в туалете обманул ученицу, узнали журналисты.

Во Львове полиция разыскивает мужчину, который пытался развратить ученицу 2-го класса в школьном туалете.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Голоско" и опубликовали соответствующее видео.

Отмечается, что в школу №43 во Львове попал неизвестный мужчина, переодетый в женскую одежду.

"Мужчина зашел в женский туалет и сказал девочке, которая там находилась, раздеться, потому что якобы он – врач. Девочки не было 20 минут, и учительница последовала за ней. Мужчина испугался, оттолкнул педагога и скрылся", – говорится в сообщении.

Читайте такжеЗаманил 6-летнюю девочку и заставил мастурбировать: в Одессе наказали педофилаКак сообщила УНИАН пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская, из-за этого инцидента к правоохранителям обратилась мама 7-летней девочки.

"По словам заявительницы, неизвестный мужчина, переодевшись в женскую одежду, зашел в школьный туалет, когда там находилась ее дочь, и пытался совершить в отношении ребенка развратные действия", – рассказала Добровольская.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и место его пребывания.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, дополняющий Уголовно-исполнительный кодекс статьей "Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего".

Это автоматизированная электронная база данных о лицах, совершивших насилие над детьми. Также в ней содержится информация о тех людях, судимость которых за такие преступления снята или погашена.

В январе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, а в четверг, 16 января, документ вступил в силу. По состоянию на конец октября в список уже попал 171 человек, совершивший сексуальные преступления против несовершеннолетних.

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