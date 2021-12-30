Среди клиентов убитой Анджелы Кукавски были такие звезды, как певица Ники Минаж и рэпер Оффсет.

В США нашли мертвой 55-летнюю коммерческого менеджера знаменитостей Анджелу "Энджи" Кукавски. По подозрению в жестоком убийстве задержали ее парня Джейсона Баркера.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники.

Известно, что среди клиентов Кукавски были такие звезды, как семейство Кардашьян, певица Ники Минаж и рэпер Оффсет.

Тело убитой обнаружили 23 декабря в багажнике ее автомобиля в Сими-Вэлли.

Читайте такжеИзвестную актрису расстреляли на глазах у маленького сына в МексикеПо данным следствия, Кукавски скончалась от резких и тупых ранений в голову и шею, а также от удушения.

Предполагается, что Баркер убил Кукавски в их доме в районе Шерман-Оукс в Лос-Анджелесе, посадил ее в машину, отвез в Сими-Вэлли, припарковал и оставил тело женщины внутри. Также сообщается, что перед убийством он пытал Анджелу ножом.

Ранее сообщалось, что в США нашли мертвой Instagram-блогершу Джен Ганье, известную под псевдонимом Mercedes Morr.

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