Женщина последние 25 лет была прикованной к постели, за ней ухаживал муж.

В Одесской Области муж убил жену-инвалида и совершил самоубийство.

Как сообщают местные паблики, событие произошло в селе Подгорное.

В частности, вчера в хлеву, расположенном на территории частного домохозяйства, найден повешенным его хозяин. В дальнейшем в доме обнаружили мертвой жену мужчины - у женщины-инвалида 1-й группы было перерезано горло.

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Сообщается, что женщина последние 25 лет была прикованной к постели, за ней ухаживал мужчина.

По предварительным данным, мужчина убил жену кухонным ножом, потому что ему "надоела такая жизнь". Затем он неудачно пытался укоротить себе жизнь, порезав вены на руке. Потом мужчина пошел в хлев и повесился на балке.

По некоторым данным, у погибших есть дети, которые сейчас находятся за границей.

Убийства в Украине

В феврале стало известно, что на Харьковщине двое 16-летних подростков подростков подозреваются в убийстве двух женщин. Их тела обнаружили на берегу реки в одном из сел Чугуевского района.

В городе Подольск Одесской области правоохранители задержали женщину по подозрению в жестоком убийстве собственной матери.

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