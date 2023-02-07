Подозреваемая находится под стражей, отметили правоохранители.

В городе Подольск Одесской области правоохранители задержали женщину по подозрению в жестоком убийстве собственной матери.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что 3 февраля 38-летняя жительница сообщила полицейским о том, что, вернувшись домой, нашла мертвой свою старую мать, с которой проживала вместе.

Полицейские выяснили, что в семье часто были конфликты. Говоря о покойной, дочь нервничала, поэтому полицейские сразу заподозрили ее в причастности к гибели матери.

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"Наконец женщина призналась: в последнее время родной человек ее раздражал своим поведением, поэтому она решила его отравить, растворив большое количество таблеток в пище. Когда старушка уснула, злоумышленница, чтобы довести задуманное до конца, принялась душить ее полотенцем. Мать, проснувшись, стала оказывать сопротивление дочери, и та избила ее кочергой по голове", - говорится в сообщении.

Убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, она закрыла дом и пошла гулять по городу, а через несколько часов вернулась и позвонила в полицию.

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть 67-летней женщины наступила в результате черепно-мозговой травмы. Злоумышленницу поместили под стражу. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В рамках начатого производства полицейские назначили ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую, которая должна установить вменяемость подозреваемой. На время следствия женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Новости Одесской области - сегодня это стоит знать

4 февраля стало известно, что в Одесском районе случилась авария на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры, был пожар. В результате аварии часть района и Одессы остались без электроснабжения. Позже ситуацию с поставками электричества удалось улучшить.

Потом стало известно, что авария в Одесской области случилась из-за того, что вышло из строя оборудование, которое неоднократно приходилось восстанавливать после вражеских ракетных ударов.

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