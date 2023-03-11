Трагедия произошла, пока родители работали на огороде.

В Одесской области трехлетняя ребенок утонул в бочке с водой.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, трагедия произошла вчера вечером в селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района.

"Девочка была с родителями, когда они работали на огороде, но потом они заметили, что дочери нет. Начали искать, и нашли мертвой в бочке с водой, которая была на хозяйственном дворе", - рассказал правоохранитель.

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По факту открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Инциденты с детьми в Украине - последние новости

В Черкасской области в лесополосе возле Канева полицейские задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании девочки.

В понедельник, 6 марта 2022 года, в большой Михайловке Одесской области госпитализировали 11-месячного ребенка, который отравился крысиным ядом.

Приморский районный суд Одессы приговорил к девяти годам лишения свободы рецидивиста, который несколько раз изнасиловал несовершеннолетнюю.

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