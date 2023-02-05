Тела женщин с признаками насильственной смерти найдены на берегу реки.

На Харьковщине двое 16-летних подростков подростков подозреваются в убийстве двух женщин. Их тела обнаружили на берегу реки в одном из сел Чугуевского района.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, 2 февраля около 1:00 в дежурную часть Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на берегу реки села Пятницкое Печенежской объединенной территориальной общины Чугуевского района обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

Полиция установила, что к совершению тяжкого преступления причастны два 16-летних жителя села Пятницкое. Они были задержаны, а их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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В сообщении сказано, что назначен ряд экспертных исследований.

"Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение", – отмечают в полиции.

Что происходит на Харьковщине: последние новости

В пятницу, 3 февраля 2023 года, в Изюме на Харьковщине семеро подростков получили ранения из-за детонации фрагмента противопехотной мины. Пятерых из них доставили в больницу. Позже стало известно, что число пострадавших детей выросло до восьми.

В ночь на 3 февраля Россия обстреляла город Барвенково. Вследствие удара погибли двое братьев. Их отец попал в больницу.

В конце января 2023 года Служба безопасности Украины задержала "агентов проникновения" ФСБ России, которые "сливали" врагу позиции ВСУ и вербовали новых информаторов. Одним из них оказался житель Харьковщины, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

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