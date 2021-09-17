Злоумышленник задержан.

В Одессе пьяный сотрудник станции технического обслуживания похитил автомобиль клиентки и попал на нем в ДТП.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, пьяный злоумышленник решил покататься на машине, которую 36-летняя жительница города оставила на ремонт.

На чужом автомобиле сотрудник СТО попал в аварию - на проспекте Небесной сотни он не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. В аварии люди не пострадали, но машины получили механические повреждения.

Сейчас 29-летний злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. По факту незаконного завладения транспортным средством полицейские начали уголовное производство.

Читайте такжеКиевлянка с ребенком выбежала на переход на красный свет и едва не угодила под колеса (видео)Кроме того, на правонарушителя составили два административных протокола – по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.

Как выяснилось, подозреваемый уже имеет судимость за имущественное преступление. Фигуранту грозит от пяти до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Польше украинцы погибли в жутком ДТП с грузовиком. Один скончался на месте, а второй - в больнице.

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Автор: Лариса Козовая