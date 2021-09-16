В Польше, где ранее в этом месяце семеро украинцев пострадали в ДТП, произошла еще одна жуткая авария со смертельными последствиями.
Об этом сообщает Polsat.
Днем 15 сентября на возле населенного пункта Рава Мазовецкая в Лодзинском воеводстве столкнулись автобус и грузовик, в результате чего трое мужчин, ехавших в автобусе, погибли на месте, в том числе 39-летний гражданин Украины.
Еще двоих госпитализировали с серьезными травмами, но один из них, 37-летний украинец, скончался в больнице.
Читайте такжеАвария с украинцами в Польше: мама погибшего ребенка уснула за рулем от усталости после пересечения границыПогибшие были работниками ремонтно-строительной фирмы в Лодзинском воеводстве.
Виновного полиция еще не назвала, как и не смогла установить причины аварии, однако правоохранители утверждают, что водитель грузовика был трезв.
Напомним, что в июле в Лодзинском воеводстве по вине пьяной автомобилистки произошло другое ДТП, в результате которого один украинец погиб и еще шестеро пострадали.
А в марте шестеро граждан Украины погибли в результате ДТП, в которое рейсовый автобус Познань-Херсон попал вблизи города Кашице.