Один гражданин Украины скончался на месте, второго не смогли спасти медики после госпитализации.

В Польше, где ранее в этом месяце семеро украинцев пострадали в ДТП, произошла еще одна жуткая авария со смертельными последствиями.

Об этом сообщает Polsat.

Днем 15 сентября на возле населенного пункта Рава Мазовецкая в Лодзинском воеводстве столкнулись автобус и грузовик, в результате чего трое мужчин, ехавших в автобусе, погибли на месте, в том числе 39-летний гражданин Украины.

Еще двоих госпитализировали с серьезными травмами, но один из них, 37-летний украинец, скончался в больнице.

Читайте такжеАвария с украинцами в Польше: мама погибшего ребенка уснула за рулем от усталости после пересечения границыПогибшие были работниками ремонтно-строительной фирмы в Лодзинском воеводстве.

Виновного полиция еще не назвала, как и не смогла установить причины аварии, однако правоохранители утверждают, что водитель грузовика был трезв.

Напомним, что в июле в Лодзинском воеводстве по вине пьяной автомобилистки произошло другое ДТП, в результате которого один украинец погиб и еще шестеро пострадали.

А в марте шестеро граждан Украины погибли в результате ДТП, в которое рейсовый автобус Познань-Херсон попал вблизи города Кашице.

Автор: Станислав Кожемякин