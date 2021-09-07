Сотрудник дилерского центра сразу же позвонил в полицию, и те отреагировали мгновенно.

В Вирджинии парень угнал спортивный автомобиль Chevrolet Corvette C8 из-под носа продавца.

Видео инцидента, которое заснял один из сотрудников автосалона, опубликовало издание Motor1.

На записи видно, что парень просто уехал на автомобиле, в то время как продавец остался стоять на месте.

Сотрудник дилерского центра сразу же позвонил в полицию, и те отреагировали мгновенно. Элитный спорткар с угонщиком за рулем остановили через квартал от места инцидента.

Chevrolet Corvette - что за автомобиль

Chevrolet Corvette - двухместный заднеприводный спортивный автомобиль, выпускаемый под маркой Chevrolet компанией General Motors в США с 1953 года. Автомобиль является первым американским спортивным автомобилем, созданным американским производителем.

Автомобили данной марки собираются на заводах General Motors в городах Боулинг-Грин, штат Кентукки (основной завод), Флинт, штат Мичиган и Сент-Луис, штат Миссури.

Chevrolet Corvette C8 оснащен 6,2-литровым двигателем V8, который выдает 495 лошадиных сил. Классический двигатель с толкателем сочетается со сложной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль развивает скорость в 100 километров в час всегоза 2,9 секунды.

Автор: Денис Прядко