В соцсетях пишут, что жертва - военный, приехавший в гости к родственникам.

В Одессе застрелили мужчину из-за того, что он сделал замечание жителю одной из квартир многоэтажки относительно громкой музыки.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в Киевском районе города, на улице Академика Королева в ночь на 4 июня.

Установлено, что жертва - 28-летний мужчина, который приехал из соседней области на выходные к брату в Одессу. Ночью они услышали громкую музыку и шум, которые раздавались из квартиры на девятом этаже. Очень громкие звуки разносились по всему дому, поэтому братья поднялись к шумным соседям и постучали в дверь. Когда житель квартиры вышел, братья сделали ему замечание относительно шума, но тот начал вести себя агрессивно.

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"Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в потасовку. Тогда злоумышленник зашел в квартиру, взял пистолет, и, вернувшись, несколько раз выстрелил в одного из них, попав в грудь. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. Брат убитого сообщил о происшествии соседям, а те - в полицию", - рассказали правоохранители.

Злоумышленник сразу скрылся. Впрочем правоохранители установили его личность и местонахождение. Впоследствии фигуранта задержали в квартире его матери в этом же районе города. Подозреваемым оказался 22-летний одессит.

С места происшествия правоохранители изъяли незарегистрированное на злоумышленника огнестрельное оружие (предварительно - пистолет Макарова) и несколько гильз, которые с другими вещественными доказательствами направят на экспертизу. Откуда у подозреваемого оружие, следователи будут устанавливать в ходе расследования.

Кроме того, у него были отобраны биологические образцы для установления состояния наркотического или алкогольного опьянения.

Задержанному одесситу сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Полицейские ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В соцсетях очевидцы сообщают, что погибший - военный, который приехал в Одессу в гости.

В Черкасской области во двор работника ТЦК бросили взрывчатку - детали инцидента

30 мая в поселке Катеринополь Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его семья не пострадала.

По данным руководства ТЦК, военный стал на защиту Украины с начала полномасштабной войны, его сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа.

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