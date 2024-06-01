К счастью, членам семьи сержанта удалось избежать ранений в результате инцидента.

В Черкасской области неизвестные бросили во двор работника Территориального центра комплекстирования и социальной поддержки взрывчатку.

Как отметили в областном ТЦК, 30 мая произошло нападение на домовладение военнослужащего 4 отдела Звенигородского РТЦК и СП. В поселке Катеринополь неизвестные лица бросили взрывное устройство, которое вызвало взрыв во дворе дома сержанта ВСУ.

"К счастью, члены семьи не пострадали. К слову, военнослужащий стал на защиту Украины с началом полномасштабной, сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа", - говорится в сообщении. Видео дня

Инцидент расследуют правоохранители. Зато в областном ТЦК назвали нападение недопустимым случаем на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих ТЦК и СП.

Ранее УНИАН писал, кому из военнообязанных украинцев не нужно обновлять данные в ТЦК после вступления в силу закона о мобилизации. Это, в частности, мужчины до 18 и старше 60 лет, женщины, не состоящие на военном учете, военнослужащие.

Мобилизация в Украине

29 мая спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что через "Резерв+" свои данные обновили уже 1 млн 200 тыс. человек.

А сегодня президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после принятия и вступления в действие нового закона о мобилизации. По его словам, уже на сегодня более миллиона человек зарегистрировалось в ддатку "Резерв+". "Это не значит, что эти люди будут мобилизованы. Еще раз подчеркиваю. Мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу вам, открыто, после этого закон, она увеличилась", - подчеркнул Зеленский.

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