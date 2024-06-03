Девушка фотографировалась на пирсе на память о пребывании в городе.

В Одессе во время отдыха на известном пляже "Аркадия" погибла 20-летняя полицейская из города Ровно. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, трагедия произошла вчера вечером на одном из пляжей. Говорится, что 20-летняя девушка находилась вне службы, то есть отдыхала в свое свободное время.

"Девушка фотографировалась на пирсе на память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая - смыла в море... Сейчас проводятся поиски тела девушки с привлечением водолазов ГСЧС", - рассказали в полиции.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "пропала без вести".

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области рассказали, что сейчас ищут в акватории Черного моря утопленницу, которую во время отдыха у моря смыло волной с пирса. Спасатели не рекомендуют посещать пляжи, ведь пока в регионе нет официально определенных мест для купания.

Очевидцы сообщают, что происшествие произошло на пляже "Аркадия". Говорится, что девушка вчера приехала с коллегами отдохнуть в Одессу и фотографировалась на так называемых плитах - части побережья, покрытом большими каменными блоками.

"В какой-то момент полицейскую сбила с ног волна, она упала, ударилась головой о плиты и ее смыло в море", - сообщил один из местных ТГ-каналов.

Пляжи в Одессе - детали

В апреле в Одессе во время совещании обсудили возможность проведения в городе оздоровительного сезона. По примеру прошлого года предложено обеспечить в городе работу нескольких пляжей, где будет проведено обследование и очистка морского дна от мусора, а также будет осуществляться постоянный мониторинг акватории по минной безопасности. Пока еще официального открытия пляжей не было.

В то же время, по мнению ученых, состояние акватории Черного моря не совсем безопасно даже через год после уничтожения дамбы Каховской ГЭС. По словам и. о. директора НИУ "Украинский научный центр экологии моря" Виктора Коморина, речь идет о долговременных последствиях - при определенных условиях (например, штормах) на поверхность может подниматься ил, который насыщен ядовитыми веществами.

Вас также могут заинтересовать новости: