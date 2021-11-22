Суд признал водителя виновной и оштрафовал на 850 гривень.

В Николаеве водитель троллейбуса набросилась на беременную пассажирку, потому что ей не понравились деньги, которыми последняя заплатила за проезд.

Об этом сообщается в тексте приговора Центрального районного суда Николаева, который опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Так согласно материалам судебных заседаний, инцидент произошел 9 марта утром в троллейбусе, который двигался по маршруту №6. Пострадавшая женщина зашла в троллейбус вместе с шестилетним сыном на остановке "Млинна" и передала водителю оплату за проезд. Однако водитель возмутилась из-за надорванной купюры в 5 гривень, после чего пассажир заменила эту купюру на другую номиналом 50 грн, на что водитель сказала, что у нее не будет сдачи.

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Пассажир водителю объяснила, что других денег у нее нет, и предложила выбрать какие именно купюры она выберет в расчет за проезд. Водитель взяла у пассажира купюру номиналом 50 гривень, подготовила остальные: две купюры номиналом по 20 гривень, остальное копейками, оторвала талон за проезд и бросила пассажирке в лицо. Деньги рассыпались, а талон упал в кабину.

Пассажирка, чтобы достать талон, одной ногой переступила порог кабины водителя, на что водитель остановила троллейбус (не на остановке), открыла переднюю дверь, вышла из кабины и стала тянуть пассажирку за куртку, пытаясь вытолкать из троллейбуса.

Потерпевшая начала кричать, что беременна, но водитель дважды ударила ее в левое плечо и один раз в живот. Пассажиры в салоне сделали замечание водителю, после чего та вернулась в кабину и продолжила движение. На следующей остановке "Школьная" пострадавшая вышла с сыном из троллейбуса, и из-за плохого самочувствия обратилась к врачу гинекологу николаевской больницы скорой помощи.

Дежурный врач дал показания, что в отделение женщина поступила со сроком беременности 11-12 недель с угрозой выкидыша.

Сотрудники полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 126, заключающейся в умышленном нанесении ударов, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

Водитель своей вины не признала и заявила, что пострадавшая выдумала происшествие. Впрочем, суд решил, что ее виновность полностью доказана собранными в ходе досудебного расследования доказательствами.

Поэтому судья признала водителя виновной в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК Украины и назначила ей наказание в виде штрафа 850 гривень.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Николаеве пассажиры маршрутки избили водителя фуры, у которого до этого произошел конфликт с водителем пассажирского автобуса.

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Автор: Александр Топчий