В результате пострадали оба водители и двое пассажиров маршрутки.

В Николаеве пассажиры маршрутки избили водителя фуры, у которого до этого произошел конфликт с водителем пассажирского автобуса.

Об этом пишут Новости-N.

По данным издания, водители не поделили дорогу и устроили "обмен любезностями", в ходе движения сигналя и ругаясь друг с другом. Во время того, как маршрутка остановилась, фура ее догнала и "зажала" на остановке. Водитель DAF выскочил из кабины, прибежал к маршрутчику и несколько раз брызнул из газового баллончика ему в лицо. Газ попал в салон, что вызвало гнев у пассажиров. Они вышли из салона и избили водителя фуры. Тот даже пытался спрятаться в своем авто, но его достали и оттуда. Пострадала даже часть обшивки грузовика, а конфликт удалось прекратить лишь прибывшим полицейским.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Пострадавшими, помимо водителя фуры, оказались еще три человека. У него подозревают сотрясение головного мозга, сейчас он в больнице. Там же и маршрутчик с ожогами глаз и слизистых оболочек рта и носа. Также пострадали двое пассажиров.

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Автор: Юрий Годован