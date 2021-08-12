Врач-нарколог подтвердил, что водитель троллейбуса находился в состоянии наркотического опьянения.

В Киеве на проспекте Свободы патрульная полиция остановила водителя троллейбуса "ЛАЗ", который перевозил пассажиров и имел явные признаки наркотического опьянения.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева, водитель согласился пройти осмотр у врача-нарколога.

"По результатам лабораторных исследований специалист подтвердил, что водитель троллейбуса находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

В отношении водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

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"Патрульные отдела безопасности дорожного движения также наведались к руководителю депо и вручили ему требование об усилении контроля за водителями предприятия. В отношении лица, ответственного за эксплуатацию, составили постановление по ч. 1 ст. 129 (Допуск к управлению водителей, находящихся в состоянии опьянения) КУоАП", - добавили в полиции.

В полиции не указали номер маршрута, по которому двигался троллейбус. Отметим, что большинство троллейбусных маршрутов, которые пролегают на проспекте Свободы, обслуживает троллейбусное депо №2, и один маршрут - "Куреневское" депо коммунального предприятия "Киевпасстранс".

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Автор: Александр Топчий