Девушки удивились, почему он не всплыл во время шторма.

В сети появился ролик со странной подводной находкой, напоминающей "мертвеца".

Как утверждает телеграм-канал "ЧП / Крым", он всплыл в водах Ялты на территории временно оккупированного Крыма. Ролик сняли местные девушки. Они удивились, как "труп" выдержал шторм, бушующий в акватории Черного моря.

"Во время шторма он должен был всплыть или его должно было снести", - отметила одна из них.

Вторая девушка указала, что предполагаемого "покойника" могли специально привязать под водой.

В акватории Черного моря бушевал сильный шторм

Напомним, на этой неделе в акватории Черного моря наблюдается сильный шторм. Накануне в ОК "ЮГ" сообщили, что из-за "бушующей воды" армия РФ вдвое сократила количество военных кораблей. Как известно, враг размещает в Черном море судна и ракетоносители для запугивания и обстрелов Украины.

Также глава пресс-центра ОК "ЮГ" Наталия Гуменюк сообщала, что из-за шторма к побережью моря приносит большое количество мин - в Украине наблюдается повышенная минная опасность. Так, 28 июля она уточнила, что за последние два дня разорвалось не менее десятка опасных снарядов.

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